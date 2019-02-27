المتحدث باسم وزارة الخارجية ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب : أحمد جمعة

نعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ ضحايا حادثة محطة قطار مصر.

وتقدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، بأحر التعازى لأسر وذوى ضحايا حادث محطة قطار مصر وسرعة الشفاء للمصابين.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تقدم باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وجاءت استقالة هشام عرفات بعد حادث قطار محطة مصر الذى سقط فيه عدد من الضحايا حيث اصطدم الجرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة.

وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا متواجدين على الرصيف ، بالإضافة إلى احتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.

وتمثلت آخر قرارات عرفات قبل استقالته فى تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامى عفيفى نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل، ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وذلك لإعداد تقرير فنى عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه بنهاية رصيف 6.