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"الداخلية" تضبط شخصا يزور المحررات الرسمية فى عين شمس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:09 م
"الداخلية" تضبط شخصا يزور المحررات الرسمية فى عين شمس أوراق مزورة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط واقعة تزوير محررات رسمية، وأخرى طباعة بدون تصريح، إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التى ترتكز فى أحد محاورها على الاستباق لتفويض المخططات الإجرامية وحماية المجتمع من شرورها.

 

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط " إسلام م. ض" صاحب مكتب للدعاية والإعلان والتصميمات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مكتب الدعاية والإعلان عمله وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وعثر داخل المكتب على جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصه تبين أنه يحوى مستندات ونماذج لأختام وأكلاشيهات ومطبوعات)

 

كما تمكنت الإدارة من ضبط " هشام ح. م" المدير المسئول عن إحدى المطابع فى الوايلى لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله "بدون تصريح" وبتفتيش المطبعة عثُر على (1750 ورقة مدون عليها أسماء منتجات ومصانع مختلفة- 2 زنكة مدون عليهما أسماء منتجات ومصانع مختلفة).


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