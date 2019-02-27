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الأموال العامة تضبط عصابة تبيع الأراضى بعقود مزورة مقابل ملايين الجنيهات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:21 م
الأموال العامة تضبط عصابة تبيع الأراضى بعقود مزورة مقابل ملايين الجنيهات حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصان بالجيزة، لقيامهما بالنصب والاحتيال وبيع الأراضى بموجب أوراق مزورة مقابل ملايين الجنيهات.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام "مدحت ا. م" محامى بإحدى الجمعيات التعاونية، و"ماجدة ف"، صاحبة شركة للاستيراد التصدير، محكوم عليها هاربة فى 15 قضية "تبديد، شيك، إيصال أمانة" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبى الحصول عليها للاستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادى، وقيامهما بإيهام " غبريال ن" يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بشراء قطعة أرض وتخصيصها له مقابل مبلغ (9 ملايين جنيه) قام بسدادها منذ عام 2015.
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهما (عقد بيع نهائى "مزور" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
 
 

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