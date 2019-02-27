video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:20 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات تداولها بعد تعطلها 3 أيام بمناسبة عيد الكويت الوطنى.
 
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا عدد 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5275.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% رابحا عدد 36.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5538.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.25 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 97.5 مليون سهم بقيمة 25.97 مليون دينار كويتى عبر 4684 صفقة.
 
 
وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز  بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.
 
 
وجاء سهم "ورقية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.70%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم الهلال بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "وثاق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم كفيك بنسبة 5.33%، ثم الاعادة بنسبة 5.11%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة