ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات تداولها بعد تعطلها 3 أيام بمناسبة عيد الكويت الوطنى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا عدد 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5275.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% رابحا عدد 36.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5538.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 97.5 مليون سهم بقيمة 25.97 مليون دينار كويتى عبر 4684 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "ورقية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.70%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم الهلال بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "وثاق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم كفيك بنسبة 5.33%، ثم الاعادة بنسبة 5.11%.