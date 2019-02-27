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احذر.. الحبس عقوبة تحميل الركاب الزيادة بقانون المرور.. تعرف على المخالفة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:30 ص
احذر.. الحبس عقوبة تحميل الركاب الزيادة بقانون المرور.. تعرف على المخالفة حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

- السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة لهم فى السيارة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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