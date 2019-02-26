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6 جلسات علمية حول الجديد فى الإشاعات الخاصة بأمراض الصدر بمؤتمر جامعة أسيوط

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:47 ص
6 جلسات علمية حول الجديد فى الإشاعات الخاصة بأمراض الصدر بمؤتمر جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة
أسيوط ـ محمود عجمى
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تنظم جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم العلمى الثانى لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالتعاون مع قسم الأشعة التشخيصية بعنوان "الجديد فى تقنيات الإشاعات الخاصة بأمراض الصدر"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، وبحضور الدكتور جمال ربيع أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتور مصطفى هاشم أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من قسمى الأمراض الصدرية والأشعة التشخيصية.

وقال الدكتور جمال ربيع، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، بكلية الطب جامعة أسيوط، إن اليوم يهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث تقنيات الإشاعات الخاصة بالأمراض الصدرية وذلك من خلال 6 جلسات علمية تشتمل على عدد من المحاور أهمها استخدام الرنين المغناطيسى فى التشخيص الدقيق لجلطات الشريان الرئوى، الطرق المثلى لتشخيص تورم الغدد الليمفاوية بالحيز الحيزومى، التشخيص الأمثل لبؤرة وحيدة بالرئتين، تقنيات الأشعة الحديثة لتشخيص السدة الرئوية المزمنة فى مراحلها الأولى والمتقدمة، أحدث التقنيات فى السيطرة على النزيف الرئوى الحاد والخطير، علامات الأشعة المميزة لتشخيص أمراض الصدر.

 


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