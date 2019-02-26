6 جلسات علمية حول الجديد فى الإشاعات الخاصة بأمراض الصدر بمؤتمر جامعة أسيوط

وقال الدكتور جمال ربيع، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، بكلية الطب جامعة أسيوط، إن اليوم يهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث تقنيات الإشاعات الخاصة بالأمراض الصدرية وذلك من خلال 6 جلسات علمية تشتمل على عدد من المحاور أهمها استخدام الرنين المغناطيسى فى التشخيص الدقيق لجلطات الشريان الرئوى، الطرق المثلى لتشخيص تورم الغدد الليمفاوية بالحيز الحيزومى، التشخيص الأمثل لبؤرة وحيدة بالرئتين، تقنيات الأشعة الحديثة لتشخيص السدة الرئوية المزمنة فى مراحلها الأولى والمتقدمة، أحدث التقنيات فى السيطرة على النزيف الرئوى الحاد والخطير، علامات الأشعة المميزة لتشخيص أمراض الصدر.