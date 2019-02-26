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وزير بريطانى: القمة العربية الأوروبية نجاح كبير للرئيس السيسي

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:05 م
وزير بريطانى: القمة العربية الأوروبية نجاح كبير للرئيس السيسي اليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كتب سمير حسنى
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أكد اليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قمة شرم الشيخ كانت مهمة وحققت نجاحا كبيرا للغاية، مشيرا إلى أن اجتماع هذا العدد الكبير من القادة فى وقت واحد بمثابة نجاح كبير للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي.

 

وقال وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، إن العرب والأوربيين يتشاركون فى التاريخ والجغرافيا.

 

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، أضاف الوزير البريطانى أن الهجرة غير الشرعية ملف أساسى ومشكلة لن تنتهى فى وقت قريب، لأن الخريطة الديموغرافية فى المنطقة تقول إن الكثير من الشباب فى المنطقة سيتوافدون من بلدانهم إلى أوروبا للبحث عن وظائف.

 

وتوقع أن تتحول الوظائف فى المستقبل إلى التحليل وحل المشكلات وتغيير نظم التعليم، متابعا: وهو ما لا يحدث كثيرا فى الوظائف المتاحة فى المنطقة العربية، لذلك علينا أن نمنح الناس أهدافا يعيشون من أجلها وتكون ممكنة التحقيق.

 


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