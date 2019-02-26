نقابة القراء: تصالحنا مع 5 أعضاء موقوفين بعد تعهدهم الالتزام بآداب المهنة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، عن تجاوزها أزمة وقف قراء تجاوزوا فى التلاوة، ووقعوا فى أخطاء انتقدتهم النقابة فى اجتماعها السابق.

قال محمد السعاتى، المتحدث باسم النقابة، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تصالحت مع 5 قراء كانت أوقفتهم وأحالتهم للتحقيق لوقوعهم فى أخطاء وصفت بالفادحة.

وأضاف السعاتى، أن النقابة كانت عازمة على معاقبة المخالفين، خاصة أنهم وقعوا جميعا تعهدات بضبط التلاوة، وعدم الخروج عن آداب المهنة، ثم ظهرت تسجيلات تخالف ما وقعوا عليه.

وأشار السعاتى، إلى أن النقابة استدعت الـ5 قراء وجرى تحقيق استمعت خلاله النقابة لأقوالهم، حيث ثبت أنها تسجيلات قديمة تنسب لمرحلة ما قبل الإحالة، مع قيام القراء بالاعتذار والتعهد بمراعاة آداب التلاوة وأحكامها، وتم إغلاق الملف وإنهاء التحقيق معهم.