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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:37 م
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ناقلة روسية تزود سفينة كورية شمالية بالوقود رغم العقوبات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:29 م
ناقلة روسية تزود سفينة كورية شمالية بالوقود رغم العقوبات النفط
رويترز
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انتهكت ناقلة روسية العقوبات التجارية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية ونقلت وقودا إلى سفينة تابعة لها فى البحر 4 مرات على الأقل بين أكتوبر 2017 ومايو 2018 وفقا لما ذكره اثنان من أفراد الطاقم شهدا عملية النقل.

وقد تمد مثل هذه العمليات كوريا الشمالية بشريان حياة اقتصادى وتخفف العزلة عن البلد الشيوعى المتحفظ الذى يلتقى زعيمه كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فيتنام الأسبوع الحالى.

ولم ترد شركة بريمبورتبنكر المالكة للسفينة، التى قال أفراد طاقمها إنها نقلت الوقود، على طلب للتعقيب عبر الهاتف. كما لم يرد أحد عندما زارت رويترز مقر الشركة فى ميناء فلاديفوستوك الروسى المطل على المحيط الهادى.

وكشفت وثائق أطلعت عليها رويترز وبيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف للبيانات المالية أنه فى الرحلات الأربع التي كانت بين 13 أكتوبر 2017 و7 مايو 2018 ذكرت الناقلة تانتال عند الإبحار أن وجهتها هى ميناء نينغبو الصينى.

وقال اثنان من أفراد الطاقم إنها نقلت بعد ذلك شحنتها من الوقود إلى سفينة كورية شمالية. وأضافا أن عمليات نقل الوقود كانت تتم عندما يكون جهاز الإشارات في الناقلة تانتال لا يعمل. وهذا الجهاز هو الذي يتيح تتبع السفينة في البحر.

وقال خبراء في قطاع الشحن إن هذا يشير إلى أن جهاز الإشارات أُغلق عن عمد أو أن السفينة دخلت منطقة لا يغطيها رادار رصد السفن. وذكر العاملان من طاقم السفينة أنه في كل مرة كان جهاز الإشارات يعمل مجددا عند اقتراب السفينة بشدة من الميناء في روسيا. وامتنعا عن ذكر اسميهما خشية تعرضهما للانتقام. 

 

 


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