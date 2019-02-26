موجز 1.. والدة رامى مالك الحاصل على الأوسكار ترحب بدعوة عائلته لزيارة مصر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية ، أبرزها ترحيب عائلة رامى مالك الحاصل على أوسكار أفضل ممثل على زيارة مصر ، وكذلك متابعة رئيس الوزراء تطوير المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وكذلك إشادة الإعلام العالمى بنجاح قمة شرم الشيخ العربية الأوربية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

الكهرباء: تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار بداية يوليو وفقا للخطة المعلنة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة تراعى البُعد الاجتماعى الاجتماعى، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك بين قليلى وكثيرى الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل يوليو المقبل.

رئيس الوزراء يتابع تطوير المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزيرى التعليم العالى والصحة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عائلة "رامى مالك" تدعوه لزيارة مصر.. ووالدته ترحب

قال رامى، وهو ابن عم مالك ايضا: "قالت العمة نيلى (والدة رامى)، إنهم متحمسون لزيارة مصر". وعلق ابن عمه قائلا إن مواهب مالك كانت واضحة عندما زار مصر كطالب فى المرحلة الثانوية فى التسعينيات، للمرة الأولى، منذ أن هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة 1979.

وزير الإسكان: 10.5 مليار جنيه استثمارات مدينة العبور حتى يونيو 2018

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة العبور حتى شهر يونيو عام 2018، بلغت حوالي 10.571 مليار جنيه، وتبلغ خطة المدينة للعام المالي الحالى 2018/2019، 1.429 مليار جنيه، وتم تنفيذ 59 % منها بنهاية يناير الماضى

صحيفة كويتية تبرز دعوة الرئيس السيسى للأوروبيين لاحترام ثقافة المنطقة العربية

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الدول الأوروبية إلى ضرورة احترام ومراعاة وتفهم ثقافة وقيم وأخلاقيات المنطقة العربية، كما يحترم العرب ثقافاتهم وقيمهم.

النيابة تستمع لأقوال رانيا يوسف فى بلاغها ضد مروج فيديو إباحى ونسبه إليها

بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الاستماع لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.

دقت طبول الحرب بين الهند وباكستان.. الخارجية الهندية: غاراتنا استهدفت معاقل المتشددين بكشمير الباكستانية.. و"إسلام أباد": نيودلهى "مرتبكة" ونطالبها بـ"إعمال العقل".. وتؤكد جاهزيتها للرد على أى هجوم محتمل

فى تصريحات للجيش الباكستانى، أكد مسئولون عسكريون أن طائرات عسكرية هندية دخلت الأراضى الباكستانية فى منطقة كشمير المتنازع عليها و"أفرغت شحنة" بعدما دفعت باكستان بطائراتها صوبها.

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور ، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية.

"العصار" يستقبل عضو بالبرلمان الألمانى وممثلى شركتين ألمانيتين

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار ، محمد حسون وكيل شركة "yetter stone" الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الرخام، ورئيس شركة "rkd" الألمانية العاملة فى مجال تدوير المخلفات، يرافقهم "dieter domirowsh" عضو البرلمان الألمانى، وذلك لبحث إمكانية عقد شراكة مع وزارة الإنتاج الحربى.

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

أكد يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا أن مصر تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبلاده فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن العلاقات الثنائية تعود إلى عقود ماضية وهى مفيدة لكلا الجانبين، مشيرا إلى أن المصريين يعرفون فنلندا بنظام تعليمها الممتاز وبتكنولوجيتها المتقدمة.

صور.. وزير التموين يفتتح أكبر مجمع للسلع الغذائية بالصعيد فى كوم أمبو

افتتح الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، مجمع السلع الغذائية بمدينة كوم أمبو، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ويعد المجمع أكبر هايبر على مستوى الصعيد.

قطع المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 8 ساعات مساء اليوم

أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد،أنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر والأحياء (16 – 17 – الحي الـ13 مجاوره 6 - امتداد الربوة )، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء الموافق وحتى الساعة 6 صباح غدِ الأربعاء .

الأموال العامة تضبط شخصا جمع 15 مليون من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه المقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاتهما 15 مليون جنيه مصرى.

الإعلام الألمانى: قمة شرم الشيخ تطلق عهدا جديدا من التعاون بين العرب وأوروبا

أكدت وسائل إعلام ألمانية نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى، التى اختتمت أعمالها فى شرم الشيخ أمس، منوهة بأنها ستطلق عهدا جديدا من التعاون والتنسيق بين الجانبين.

جدل بسبب انتشار الكلاب الشرسة بعد تكرار وقائع التعدى على الأطفال.. حقوق الحيوان: 6ملايين كلب من السلالات الأجنبية بمصر دون رقابة.. عضو بـ"البيطريين": تنفذ أوامر صاحبها.. والزراعة: أى كلب غير مكمم يجوز مصادرته

مع كل واقعة تعدى جديدة من الكلاب على مواطنين أو أطفال، تتجدد المطالبات بإيجاد حلول جذرية للحد من أعداد الكلاب الضالة، إلا أنه فى تلك المرة، طالب عدد من المهتمين بحقوق الحيوان، والرفق به، وضع ضوابط لتداول واستيراد السلالات الأجنبية من الكلاب.