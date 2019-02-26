محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وحدة طب الأسرة والوحدة البيطرية بزاوية رازين بمنوف

المنوفية _محمد فتحى

افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير كلا من وحدة طب الأسرة والوحدة البيطرية بزاوية رازين بمركز منوف، بحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى، ورجب عبد الرازق رئيس مركز ومدينة منوف، والدكتورة غادة جبريل المدير التنفيذى لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ لمؤسسة مصر الخير، ورئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومدير المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلى، ومدير الوحدة الصحية بزاوية رازين، وأيمن معاذ ونبيل شاهين عضوى مجلس النواب.

حيث قام محافظ المنوفية بإزاحة الستارعن اللوحة التذكارية لأعمال التطوير بالوحدة البيطرية ووحدة طب الأسرة، وتفقد أقسام الصيدلة والأسنان والتعقيم ووحدة تنظيم الأسرة والمعمل والطوارئ والاستقبال.

وأكد المحافظ على حسن الإستقبال والتعامل مع المرضى وذويهم وتسهيل إجراءاتهم للتخفيف والحد من الآمهم ومعاناتهم، وكذلك زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال بوحدة طب الأسرة وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.



ومن جانبها أوضحت غادة جبريل، أنه تم تزويد وحدة طب الأسرة والوحدة البيطرية بزاوية رازين بعدد من الاجهزة الطبية والأثاث وذلك لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الكفاءة الطبية بالوحدة لتقديم خدمات رعاية صحية مميزة، وأضافت انه تم رفع كفاءة مبنى الوحدتين بأعمال الترميم والمعالجة من الناحية الانشائية.



وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير، قد قامت بتنفيذ عدد 2 قافلة طبية شاملة بجميع التخصصات بالإضافة إلى قافلة طبية رمد وتم عمل مسح طبى لطلاب المدارس بالقرية، وكذلك تم تنفيذ قوافل بيطرية مدعمة بالادوية والعمليات بالقرية.

يأتى هذا فى إطار التعاون بين محافظة المنوفية ومؤسسة مصر الخير فى تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة بالمحافظة.