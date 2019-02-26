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محافظ القليوبية يجتمع برئيس قطاع كهرباء جنوب الدلتا لتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:13 م
محافظ القليوبية يجتمع برئيس قطاع كهرباء جنوب الدلتا لتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بالمهندس محمد عبد الحكم رئيس قطاع كهرباء جنوب الدلتا، بحضور المهندسة أمل بركات مدير شركة كهرباء جنوب الدلتا، والمهندس مصطفى عبد الرحمن قطاع كهرباء جنوب الدلتا، وذلك لمناقشة تذليل بعض العقبات للمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها بالمحافظة، والتى تقدر بأكثر من 240 مليون جنيه فى العام الحالى الجارى.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ مشروعات بمبلغ 240 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى الخطة باستثمارات تبلغ 170 مليون جنيه عن طريق إنشاء محطات كهرباء جديدة ولوحات توزيع لخدمة المناطق التى تعانى من ضعف الكهرباء، فضلا عن تغذية المشروعات القومية والمناطق الاستثمارية الجديدة.

واستعرض رئيس القطاع مع محافظ القليوبية، إمكانية التعاون مع المحافظة عن طريق إصدار تعليمات لرؤساء المدن ومركز معلومات الشبكات الأرضية لعدم المغالاة فى أسعار تراخيص الحفر ورد الشىء لأصله وتكليف الولايات التابعة للمحافظة بالتعاون فى هذا الصدد لتنفيذ المشروعات وتسليمها فى المواعيد المحددة.

كما تضمن الاجتماع، مناقشة سبل التعاون لتوفير قطع أراض تصلح لإقامة محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لزيادة القدرة فى المناطق الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق دائرة المحافظة، والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربي، وتلبية مطالب المواطنين.


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