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محافظ السويس: استكمال دراسة منظومة الجمع المنزلى للقمامة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:48 م
محافظ السويس: استكمال دراسة منظومة الجمع المنزلى للقمامة جانب من الاجتماع
السويس – السيد فلاح
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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بإعداد دراسة لمنظومة جمع القمامة من الوحدات السكنية تشمل عدد المعدات والعمال لكل حى وآليات ومواعيد العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد.

ووجه "صقر" الجهات المعنية ببذل قصارى جهودهم لإنجاح المنظومة، مؤكداً على التعامل بكل حزم مع الأكشاك المخالفة والتعديات لانتظام وانضباط الشارع السويسى، وأنه تم تكليف مدير فريق الطوارئ ورؤساء الأحياء برفع القمامة من الصناديق أولا بأول ومنع ومحاسبة البعض الذين يقومون بأعمال الفرز العشوائى بالصناديق المنتشرة بالشوارع.

وكلف محافظ السويس مدير عام المالية والإدارية بتوفير الدعم المالى لتشغيل عدد من العمالة للجمع المنزلى على مستوى الأحياء.

حضر اللقاء كل من أشرف محمود مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس محمود فوزى رئيس حى السويس والعميد إيهاب سراج رئيس حى الأربعين ووليد شوقى رئيس حى عتاقة والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حى فيصل وعلياء فريد رئيس حى الجناين والمهندسة صفاء فضيل مدير البيئة بالمحافظة وسعيد اللبيدى رئيس جهاز النظافة ومحمد فتحى مدير فريق الطوارئ.


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