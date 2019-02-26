متشددون يوزعون الحلوى داخل البرلمان الإيرانى بعد استقالة وزير الخارجية

إسراء أحمد فؤاد

كشف النائب الإيرانى بهروز نعمتى، عن توزيع نواب متشددين الحلوى داخل قاعة البرلمان بعد إعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته ورغم عدم قبول الرئيس حسن روحانى بها.

وقال النائب تغريدة على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر إن النائب المتشدد جواد كريمى قدوسى قام بتوزيع الحلوى ابتهاجا برحيل ظريف عن الحكومة، وكتب "جواد كريمى قدوسى أعطانا اليوم حلوى ابتهاجا باستقالة ظريف".

وأضاف المسئول الإيرانى "قلت له لنفترض أن ظريف سيرحل، ماذا ستفعلون مع 24 مليون ظريف آخر فى إيران".

ورحب المتشددون باستقالة الوزير الإيرانى التى قدمها مساء أمس السبت، بسبب مكانة وزارة الخارجية وفقا لتصريحاته، ولأسباب أخرى باطنية وهى غيابه عن لقاءات جمعت بالرئيس بشار الاسد فى طهران والرئيس حسن روحانى والمرشد الأعلى وحضور قائد فيلق القدس قاسم سليمانى.

ورحب النائب المتشدد أيض حميد رسائى بما قام به المتشددون وطالب السلطات القضائية بمنع ظريف من السفر خارج البلاد والتحقيق مع فريقه النووى.