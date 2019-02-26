فوز لاعبى جامعة الإسكندرية بنهائى البطولة الثالثة للمبارزين بجامعة بنى سويف

أقامت جامعة بنى سويف اليوم ختام البطولة الثالثة للمبارزين الجامعيين "سلاح الشيش" بقاعة إيهاب إسماعيل بالمبنى الإدارى بالجامعة، إذ تم توزيع الجوائز على لاعبى جامعتى الإسكندرية والأكاديمية البحرية الفائزين بالمراكز الأولى فى البطولة، فضلا عن تكريم بعض الشخصيات من الحاضرين ورعاة البطولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى، رئيس اتحاد المبارزين العرب، والدكتور محمد صبحى حسانين النائب الأول للاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى، والدكتور مختار أمين، عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على البطولة والدكتور أيمن غنيم مدير البطولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
وشارك فى البطولة التى استمرت ثلاثة أيام منهم يومان فى الصالة المغطاة باستاد بنى سويف، فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى، بمشاركة 150 لاعبا يمثلون 29 جامعة مصرية وعربية بينهم 8 دول عربية، وأقيم النهائى اليوم على مسرح قاعة الجامعة ضمن فقرات الاحتفالية، إذ فازت الطالبة سلوى جابر جامعة الإسكندرية على مواطنتها سارة التونى، وفى نهائى الرجال فاز اللاعب السكرى "الأكاديمية البحرية" على اللاعب مهاب موافى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين وسط حضور للعشرات من طلاب الكليات.
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جانب من المبارة النهائية على مسرح الجامعة
دكتور ايمن غنيم مدير البطولة يعلق على المباراة النهائية
فقرة كورال الجامعة
كلمة الجيوشى
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