صور.. مأساة عجوز من الغربية.. مريضة قلب ومنزلها مهدد بالانهيار

الغربيه محمد طارق

مأساة حقيقية تعيشها سيدة عجوز وزوجها داخل منزل من الطين، بقرية حانوت التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تملك منها المرض هى وزوجها منذ أن كان عاملا يعمل بقوت يومه، ولا يوجد لديهم أى وسيلة للإنفاق على علاجهم سوى مساعدات أهل الخير من أبناء القرية.

التقى "اليوم السابع" الحاجة شكرية علوان فى منزلها بقرية حانوت والبالغة من العمر 60 عاما والتى بدأت كلامها بـ"لا أريد شيئا من هذه الدنيا سوى إنقاذنا من هذا المنزل المبنى من الطين منذ عشرات السنوات والذى كاد أن يقع علينا بسبب مياه الأمطار، وتوفير العلاج اللازم لها لأنها مريضة بالقلب ولا يوجد لديها أى دخل".

وأضافت أنها تعيش منذ سنوات داخل منزل تم بناؤه من الطين ولديها من الأبناء ولد يعمل عاملا فى أحد مصانع الطوب يأخذ 40 جنيها فى اليوم الواحد ومعظم الأيام المصنع مغلق ولا يوجد لديه أى مصدر دخل، تخطى سنه الثلاثين عاما ولا تستطيع مساعدته فى الزواج.

وأوضحت أنها مريضة بأمراض القلب وزوجها مريض بشلل رعاش ويأخذ معاش 350 جنيها لا يكفى مصاريف علاجه التى تتخطى 500 جنيه شهريا، مضيفة: أنها قامت بشراء بعض الفاكهة لبيعهم لأهالى القرية أمام منزلها حتى تستطيع توفير ثمن علاجها ومساعدة زوجها ولكن لم تقدر على ذلك لأيام طويلة نظرا لمرضها، ولكنها تعيش على مساعدات أهل الخير من القرية.

وطالبت اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بإنقاذهم من التشرد وإعادة بناء الغرفتين المهددين بالانهيار، وتوفير معاش لها حتى يستطيعوا شراء علاجهم، وتوفير قوت يومهم



ماسأة عجوز الغربية



ماسأة عجوز الغربية



ماسأة عجوز الغربية



ماسأة عجوز الغربية



ماسأة عجوز الغربية