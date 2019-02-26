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صور.. رئيس مدينة البياضية يعلن بدء تغطية ترعة الحبيل ورفع 90 طن مخلفات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:52 م
صور.. رئيس مدينة البياضية يعلن بدء تغطية ترعة الحبيل ورفع 90 طن مخلفات تغطية ترعة الحبيل بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، أنه تم البدء فى أعمال تغطية ترعة الحبيل الرئيسية وذلك بمسافة 100 متر بمنطقه رواج، وجارى البدء فى توسعه كوبرى الشيخ الذهبى، بالإضافة إلى أعمال توسعة كوبرى المركز، مشيرا إلى أنه من المزمع الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية شهر مارس المقبل.

 

وأشار صحصاح، فى بيان صحفى له، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى فأنه جارى العمل على قدم وساق بالعداية الخاصة بمشروع الصرف الصحى والتى طال انتظارها لاستكمال مشروع الصحى بمدينة البياضية، وأنه فيما يتعلق بأعمال النظافة فأنه قد تم رفع كميات هائلة من المخلفات الصلبة وغير الصلبة بنطاق مركز ومدينة البياضية والتى وصل إجمالى كمياتها إلى 90 طنا وذلك فى الفترة من 1/2/2019 الى 15/2/2019 وذلك من خلال الحملات المكبرة التى أعدت لهذا الغرض.

 

وأوضح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، أنه بالنسبة لأعمال التجميل فأنه قد تم رفع كفاءة الحدائق وذلك بتهذيب الأشجار بكافه حدائق المدينة وصيانة كافه المقاعد الخراسانية بالإضافة إلى التعامل مع كافه أشجار طريق المسار السياحى وذلك بتهذيبها بما يتماشى مع الحركة المرورية وخاصه الحافلات السياحية، وأنه بالنسبة لأعمال الرصف فقد تم الإنتهاء من رصف طريق الحبيل بداية من جسر صليبة وحتى منطقه الشادر، ورصف شارع الذهبى بداية من كوبرى جبر إلى مسجد الذهبي.

 

وأضاف صحصاح، أنه بالنسبة لأعمال الكهرباء فقد تم تدبير 100 عمود من الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينه البياضية والتى يجرى تركيبها بنطاق مركز ومدينه البياضية وفق ضوابط محدده نحو هذا الشأن، بالإضافة إلى تركيب 1450 متر من الكابلات الكهربائية الأرضية جهد متوسط قطاع 3×240 وذلك لأعمال المد والتدعيم لعدد 4 محولات كهربائية وذلك لرفع القدرة الكهربائية بمناطق (البغدادي/ الحبيل / الروافعة/ ومدينه البياضية).

 

رئيس مدينة البياضية يعلن البدء في تغطية ترعة الحبيل الرئيسية ورفع 90 طن مخلفات (1)
 البدء في تغطية ترعة الحبيل الرئيسية ورفع 90 طن مخلفا

 

رئيس مدينة البياضية يعلن البدء في تغطية ترعة الحبيل الرئيسية ورفع 90 طن مخلفات (2)
 البدء في تغطية ترعة الحبيل الرئيسية ورفع 90 طن مخلفات

 


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