صور.. رئيس "المركزى للتعمير" يوجه بانتهاء أعمال التطوير بمدينة أسوان خلال 10 أيام

أسوان - ندى سليم

عقد اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لمختلف أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات الطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، بدءاً من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم، من أجل إظهار مدينة أسوان فى أبهى صورة لها استعداداً لاستضافتها لمنتدى الشباب العربى والأفريقى الشهر المقبل.

وشدد اللواء محمود نصار، على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود لكافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل خلال 10 أيام، لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لأسوان أمام زائريها من مصر ومختلف دول العالم، مطالباً مدير الحدائق بضرورة مواصلة العمل ليل نهار على مدار الـ24 ساعة بنظام 3 ورديات من أجل سرعة إزالة كافة الأشجار والزراعات والحشائش اليابسة بالقطاع الممتد من الخزان وحتى طريق المطار، مع ضرورة رفع مستوى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء ونباتات الزينة بهذا القطاع وذلك خلال 3 أيام تمهيداً للانتقال إلى قطاع آخر بطريق السادات وحتى كورنيش النيل.



كما وجه بالتنسيق مع شركة المياه لتوفير عربات المياه اللازمة لتنفيذ أعمال الرى اليومية للأشجار والمسطحات الخضراء الجديدة أو القائمة بالفعل بإمتداد الطريق من المطار وحتى كورنيش النيل، مؤكدا على أهمية قيام مسئولى مجلس المدينة بتوفير العمالة الكافية لتكثيف أعمال النظافة العامة وتنفيذ أعمال الكنس وغسيل الأرصفة باستمرار مع رفع كفاءة البلدورات وأعمدة الإنارة ودهانها بالألوان المناسبة، فضلاً عن توفير عربات النقل الكافية لرفع كافة مخلفات وتراكمات القمامة من على جانبى طريقى المطار والسادات أولاً بأول حفاظاً على الوجه الجمالى لهذه الطرق الرئيسية.



ووجه مسئولى الكهرباء بسرعة الرفع الفورى لكابلات وأسلاك الكهرباء التى تعوق أعمال التطوير الجارية بطريق المطار مع سرعة مراجعة كافة كابلات وشبكات وخطوط الكهرباء بطريق المطار والسادات، ووضع إشارات تحذيرية لإظهار مساراتها ليتم مراعاتها أثناء العمل وتجنب حدوث أى انقطاعات فيها، مع سرعة التنسيق مع المرور لتوصيل الكهرباء للأماكن التى تم تحديدها لإنشاء إشارات مرورية للمشاه بإجمالى 8 إشارات، سوف يتم تنفيذها لضمان تنظيم وتيسير الحركة المرورية بطول الطريق من المطار وحتى الكورنيش.

ووجه رئيس جهاز التعمير مسئولى الشركات المنفذه بضرورة رفع كافة تراكمات وتشوينات المواد المستخدمة فى أعمال التطوير أولاً بأول لكى لا تؤثر على الحركة المرورية بالطرق الجارى فيها هذه الأعمال.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد حجازى، على حرص المحافظة بكافة أجهزتها المعنية لمساندة الجهود المبذولة فى سباق مع الزمن للانتهاء من كافة أعمال التطوير المطلوبة فى وقت قياسى، موضحاً أنه سيقوم بالمرور الميدانى باستمرار لمتابعة مختلف الأعمال الجارية والوقوف على نسب التنفيذ فيها والتنسيق لإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تؤثر على مستوى أداء هذه الأعمال، والتى يتم إعداد تقرير مفصل بها للمحافظ يومياً يشمل نسب ومعدلات الإنجاز وحجم الأعمال المتبقية والذى يقوم برفعها لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق المتابعة المطلوبة وضمان الإنتهاء من كافة الأعمال بالشكل المطلوب.