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صحيفة كويتية تبرز دعوة الرئيس السيسى للأوروبيين لاحترام ثقافة المنطقة العربية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:34 ص
صحيفة كويتية تبرز دعوة الرئيس السيسى للأوروبيين لاحترام ثقافة المنطقة العربية القمة العربية الأوروبية
الكويت (أ ش أ)
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أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الدول الأوروبية إلى ضرورة احترام ومراعاة وتفهم ثقافة وقيم وأخلاقيات المنطقة العربية، كما يحترم العرب ثقافاتهم وقيمهم.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله - فى معرض تعليقه على عقوبة الإعدام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام أعمال القمة العربية – الأوروبية الأولى، التى استضافتها شرم الشيخ على مدى يومين - "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا رأيكم فى هذا الخصوص، فلدينا ثقافتنا وإنسانياتنا وأخلاقياتنا، كما أن لكم ثقافتكم .. فى ثقافتنا فإن أهل ضحية الإرهاب يطالبوننا بأخذ حقه، وهو ما يتم من خلال القانون".

وتابعت أن الرئيس السيسى أكد أن نجاح القمة العربية ـ الأوروبية، وما تم التوافق عليه خلالها، يفوق توقعات الكثيرين، مشددا على عزم القادة العرب والأوروبيين على استكمال مواجهة التحديات المشتركة، لتجنى الشعوب المحبة للسلام، ثمار نجاح القمة التى تم الاتفاق فيها على تعميق الشراكة وتعزيز التعاون وسبل مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القمة المقبلة ستعقد فى بروكسل عام 2022.

وأضافت "الأنباء" الكويتية، أن الرئيس السيسى وصف القمة بـ"التاريخية"، ليس فقط لأنها القمة الأولى التى تجمع القادة والزعماء العرب والأوروبيين، ولكن أيضا لأهمية الموضوعات التى تم تناولها خلالها، والنقاش الصريح والبناء والمثمر الذى تحقق على مدار يومين، لافتا إلى أنه تم خلال جميع لقاءات القمة، تأكيد أهمية وأولوية تعزيز التعاون المشترك، بهدف البناء على علاقات التعاون العربى ـ الأوروبى فى مختلف المجالات الاجتماعية وغيرها.

 


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