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صباح لمحكمة الأسرة: جوزى متجوز صاحبتى من 12 سنة وبيستكردونى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:00 ص
صباح لمحكمة الأسرة: جوزى متجوز صاحبتى من 12 سنة وبيستكردونى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وقفت الزوجة "صباح.ع.م" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تطلب الطلاق للضرر، وادعت زواج زوجها الذى يكبرها بسنوات بصديقتها طوال 12 سنة دون علمها، لتؤكد: "كنت بستقبلها فى بيتى ونأكل ونشرب مع بعض وعمرى ما اتوقعت منها الخيانة واضّحك عليا".

 

وأكملت الزوجة: "كانت تكبرنى فى السن ومطلقة وأكثر خبرة منى قامت بسرقة زوجى وحياتى واستكردونى وأقاموا علاقة وبعد أن حملت بطفلة تزوجها، لأفوق من غيبوتى وأرى الحقيقة المرة بزواجهما منذ 12 عاما من وراء ظهرى، وذلك عندما قابلتهم صدفة وهو يسمك يدها ويحضنها فقمت بالانقضاض عليها وعندما هممت بضربها فاجأنى أنها زوجته".

 

وأكملت "صباح": "حاول أن يصالحنى ورجعت بالفعل معه ولكنه عاملنى معاملة سيئة فكان يزورنى دون علمها، ياخد حقه الشرعى منى ويشوف أولاده ويمشى عشان متعرفش".

 

وأضافت: "قرر أن يواجهنا ليجد حلا وكانت أصعب لحظة مررت بها عندما عايرتنى أنه تزوجها وتركنى ورفض العيش معى ومعاشرتى كزوجة، ولم أشعر بنفسى إلا عندما رددت عليها (لا هو بييجى جنبى) ولكنه أحرجنى وأنكر خوفا منها، فطلبت الطلاق بغير رجعة فاشترط عليا بالتنازل عن حقوقى".


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