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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 26-2-2019

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:50 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 26-2-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-2-2019، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.77 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.84 جنيه للشراء

20.0 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.82 جنيه للشراء

19.97 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.81 جنيه للشراء

19.97 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.73 جنيه للشراء

20.04 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.83 جنيه للشراء

19.98 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.86 جنيه للشراء

20.0 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.76 جنيه للشراء

19.92 جنيه للبيع


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