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حلاوتهم مصابة الدرب الأحمر فى أول حوار لـ"اليوم السابع" من منزلها: أنا بخير

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:56 م
حلاوتهم مصابة الدرب الأحمر فى أول حوار لـ"اليوم السابع" من منزلها: أنا بخير حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر
كتب كريم صبحى - تصوير أشرف فوزى
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عمت الفرحة بين أهالى الدرب الأحمر، بعودة السيدة حلاوتهم زينهم مصابة حادث تفجير الدرب الأحمر  إلى منزلها بعد خروجها من المستشفى.

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (1)

انتقل اليوم السابع إلى منزل حلاوتهم زينهم، عقب خروجها من المستشفي، بعد ساعات من عودتها لمنزلها، حيث توافد جيرانها لزيارتها والاطمئنان عليها بعد خروجها من المستشفى.

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (2)

وقالت السيدة حلاوتهم فى أول حوار لها عقب خروجها، أنها بخير وبصحة جيدة وأطمأن جميع المصريين على صحتى الحمد لله، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر فى الكاحل وشظايا فى أنحاء متفرقة من جسدها.

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (3)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (4)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (5)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (6)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (7)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (8)
 

 

حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الأحمر (9)
 

وسنوافيكم بالتفاصيل ..


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