حلاوتهم مصابة الدرب الأحمر فى أول حوار لـ"اليوم السابع" من منزلها: أنا بخير

كتب كريم صبحى - تصوير أشرف فوزى

عمت الفرحة بين أهالى الدرب الأحمر، بعودة السيدة حلاوتهم زينهم مصابة حادث تفجير الدرب الأحمر إلى منزلها بعد خروجها من المستشفى.

انتقل اليوم السابع إلى منزل حلاوتهم زينهم، عقب خروجها من المستشفي، بعد ساعات من عودتها لمنزلها، حيث توافد جيرانها لزيارتها والاطمئنان عليها بعد خروجها من المستشفى.

وقالت السيدة حلاوتهم فى أول حوار لها عقب خروجها، أنها بخير وبصحة جيدة وأطمأن جميع المصريين على صحتى الحمد لله، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر فى الكاحل وشظايا فى أنحاء متفرقة من جسدها.





























وسنوافيكم بالتفاصيل ..