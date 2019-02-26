كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية أفراد تشكيل عصابى وراء سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالهرم، حيث تسلل المتهمون للشقة مستغلين غياب المقيمين بها واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين.

وذكرت صاحبة الشقة أنها اكتشفت سرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى كبير من شقتها، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن تشكيل عصابى وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.