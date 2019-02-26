بعد تمسكه بالاستقالة.. أنصار وزير خارجية إيران يطلقون هاشتاج لبقائه

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أطلق أنصار وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعى تويتر لدعوته للبقاء فى منصبه، على خلفية إعلان استقالته مساء أمس بشكل مفاجئ على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشر المغردون صور لمهندس الاتفاق النووى ظريف تحت هاشتاج #ظريف_بمان بالفارسىية أى ابق يا ظريف، وذلك وسط إصرار منه على الاستقالة، رغم عدم قبولها حتى الآن من قبل الرئيس حسن روحانى .

وكتب مدير مكتب روحانى على تويتر تغريدة "روحانى يرى أن إيران لها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد" ما يشير إلى تمسك روحانى حتى هذه الساعات بالوزير المستقيل، ويرجح أيضا أن يدخل المرشد الأعلى الذى يؤكد على ضرورة التماسك ونبذ الخلافات بين المسئولين لإثنائه عن الاستقالة.

وقال وزير الخارجية الإيرانى أن استقالته جاءت للدفاع عن مكانة الوزارة ودورها الحيوي في تعزيز الأمن القومي للبلاد، مؤكدا أنه كان عليه أن يظهر رد فعل على عدم مراعاة مكانة الوزارة من أجل المصالح الوطنية وأقدار البلاد.

وذكرت مواقع إيرانية أن عباس عراقجي المساعد السياسى لوزير الخارجية الإيرانى هو الأبرز من بين المرشحين المحتملين لتولى حقيبة الخارجية بشكل مؤقت، وبحسب نادى المراسلين الإيرانيين فإن عراقجى تولى منصب مساعد الوزير للشئون السياسية لمدة 5 سنوات وكان بمثابة يد ظريف اليمنى وكان أحد أعضاء الفريق النووى الإيرانى، وهو الآن فى مباحثات بالعراق.