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بروتوكول تعاون بين قومى المرأة والدقهلية ضمن مبادرة "محافظات صديقة لذوى الإعاقة"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:00 ص
بروتوكول تعاون بين قومى المرأة والدقهلية ضمن مبادرة "محافظات صديقة لذوى الإعاقة" مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة
كتب محمود راغب
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تتوجه الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الدقهلية لتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تحت عنوان "الدقهلية محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة" وذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس فى محافظات صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة التى ينفذها المجلس فى عدد من المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة تسعى لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة والاستفادة من طاقتهم فى خدمة الوطن كونهم جزءا مهما فيه، وذلك عن طريق تهيئة كافة العوامل لجعلهم نسيج فعال فى المجتمع، مضيفة أن المجلس يعمل على توقيع بروتوكولات مع المحافظات من أجل تهيئة الأماكن التى يتعامل معها الأشخاص ذوى الإعاقة لتكون ملائمة لهم.

ومن المقرر خلال الزيارة أن يتم افتتاح الأماكن التى تم تهيئتها بالمحافظة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية، مكتبة مصر العامة بالمحافظة وحى ثانى المنصورة.


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

الدقهلية




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