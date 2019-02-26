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"الليبية للنفط": رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة عقب خروج الميليشيات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:51 م
"الليبية للنفط": رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة عقب خروج الميليشيات المهندس مصطفى صنع الله
كتب : أحمد جمعة
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية انها سترفع حالة القوة القاهرة ، عن حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد عقب إخراج كافة أفراد مليشيا المدنيين المسلحة من الحقل.

وجدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المهندس مصطفى صنع الله ، في بيان صحفي، الثلاثاء، تأكيده على رغبته في استئناف عمليات الانتاج في حقل الشرارة النفطي.

واجتمع المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء فى أبو ظبي، مع رئيس المجلس الرئاسى، فائز السراج، وممثلين عن المجتمع الدولى، وذلك بناء على طلبهم لمناقشة الاجراءات الضرورية لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطى. حيث أعربت جميع الأطراف عن رغبتهم فى حل الأزمة واستئناف الانتاج فى أسرع وقت ممكن.

كما شدد صنع الله ، على سياسة عدم المساومة التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تجاه كلّ أشكال الابتزاز، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحل الأزمة فى إطار القوانين الوطنية والدولية.

وأضافت المؤسسة "على الرغم من أن جميع الأطراف المعنية لم تكن حاضرة في الاجتماع، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تطلب من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ضمانات تقضي بتنفيذ جميع أوامر القبض المعلقة، وإخراج الأفراد المطلوبين من الحقل."

ووفقا لصنع الله: "لا بدّ من تنفيذ الترتيبات والضمانات الأمنية المعلنة سابقا في الموقع للحيلولة دون حدوث المزيد من أعمال العدوان والعنف ضدّ عمّال قطاع النفط في ليبيا. حيث لن نسمح، تحت أي ظرف من الظروف، بمواصلة تعرّض موظفينا لأي شكل من أشكال التهديد مستقبلا".


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