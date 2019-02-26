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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:40 م
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الرئيس النيجيرى يواصل تقدمه فى النتائج الأولية للانتخابات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:28 م
الرئيس النيجيرى يواصل تقدمه فى النتائج الأولية للانتخابات الرئيس النيجيرى محمد بخارى
رويترز
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واصل الرئيس النيجيرى محمد بخارى تقدمه فى النتائج الأولية للانتخابات اليوم الثلاثاء وفقا لنتائج رسمية من ثلث الدوائر الانتخابية بالبلاد بينما ارتفع عدد القتلى نتيجة العنف المصاحب للانتخابات إلى 47 شخصا.

وكشفت النتائج الأولية المعلنة فى عواصم الولايات وأطلعت عليها رويترز لكن لم تؤكدها اللجنة المركزية للانتخابات بعد أن بخارى يتجه صوب تعزيز الفوز بفارق كبير على منافسه الرئيسى رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس أتيكو أبوبكر.

ويرفض حزب أتيكو نتائج الانتخابات حتى الآن ويصفها بأنها "غير صحيحة وغير مقبولة". وقال حزب بخاري إن المعارضة تحاول التشكيك في نتائج الانتخابات التي أجريت يوم السبت.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. ومن المرجح أن يكون الفائز هو من يثق الناخبون في قدرته على إنعاش اقتصاد يكافح للخروج من الكساد الذي اجتاحه في عام 2016. ويتوقع محللون أن تكون هذه الانتخابات هي الأصعب منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد قبل عقدين.

 


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