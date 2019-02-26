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الخميس.. غلق باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:23 ص
الخميس.. غلق باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية اتحاد المهن الطبية
كتبت آية دعبس
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يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية " الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج، وذلك يوم الخميس المقبل 28 فبراير 2019، وذلك بعد فتحة لفترة استثنائية بداية من 3 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن تبدأ الاستفادة من أول شهر مارس 2019، وتقدر قيمة الاشتراك (حسب سنوات التخرج): من عام حتى 5 سنوات 200 جنيه، و280 جنيها للزوجة، و115 جنيها لكل ابن، و450 جنيها لأحد الوالدين، ومن 6 سنوات إلى 10 سنوات يسدد 260 جنيها، وللزوجة 340 جنيها، و130 جنيها لكل ابن، و590 جنيها لأحد الوالدين.

ومن 10 سنوات إلى 15 عاما يسدد 300 جنيه، و380 جنيها للزوجة، و150 جنيها عن كل إبن، و720 جنيها لأحد الوالدين، أما أكثر من 15 عاما، يسدد 257 جنيها، وللزوجه 540 جنيها، و200 جنيه لكل عضو، و750 جنيها لأحد العضوين، والأرامل والمطلقات فيسدد كل منهما 400 جنيه للاشتراك، و200 جنيه لكل لكل ابن، و800 جنيه لأحد الوالدين، والمصاريف الإدارية 75 جنيه لبطاقة الفرد الواحد، و100 جنيها للبطاقة لأكثر من فرد.

 


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