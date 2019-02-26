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الجيش الباكستانى: أحبطنا الهجوم الهندى وليس هناك خسارة مادية أو بشرية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:20 ص
الجيش الباكستانى: أحبطنا الهجوم الهندى وليس هناك خسارة مادية أو بشرية الجيش الباكستانى
إسلام أباد (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم الجيش الباكستانى الميجور جنرال آصف غفور اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الباكستانى أحبط الهجوم الجوى الهندى الذى تم شنه صباح اليوم، وإنه أجبر المقاتلات الهندية على الفرار.

وذكرت وكالة أنباء باكى الباكستانية أن المتحدث أظهر صور إحراق جانب جبلى شديد الانحدار مع عدم وجود أى علامة على أى ضرر لحق بأى ممتلكات، باستثناء بضعة أشجار صنوبر محترقة.

وأضاف المتحدث أن القوات الجوية الباكستانية، أجبرت الطائرات الهندية على الانسحاب سريعا حيث أسقطت حمولتها فى منطقة مفتوحة.

وشدد على أنه "لم تتعرض أى بنية تحتية لضربة ولا لخسائر بشرية."

وكانت صحيفة " هندوستان تايمز" الهندية قد نقلت عن مصدر بالحكومة الهندية، قوله " إن القوات الجوية الهندية نفذت ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء ضد مركز لتدريب المتشددين على التفجيرات الانتحارية داخل باكستان وأن الهجوم أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 200 300 "إرهابي" - حسب المصدر - .

 


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