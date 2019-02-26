استمرار البحث عن 131 مفقودا من مأساة انهيار سد برومادينهو فى البرازيل

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إنه جارى البحث عن 131 مفقود فى انهيار سد برومادينهو التابع لشركة فالى البرازيلية أكبر شركة لتعدين الحديد الخام فى العالم والتى علمت فى العام الماضى أن السد الذى انهار فيالبرازيل فى يناير وأدى لمقتل 179 شخصا على الأقل كان معرضا بشدة لخطر الانهيار.

وأشارت القناة إلى أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على العثور على أكثر من 100 مفقود من مأساة التعدين، بين جبل من الطين فى بعض النقاط تصل إلى 15 مترا.

ولمدة أربعة أسابيع مرت عملية البحث والإنقاذ للضحايا عدة مراحل واستخدمت تقنيات مختلفة فى محاولة العثور على ناجين.

وأشار مسؤول الإطفاء، إلى أن حوالى 500 شخص قد عملوا فى أعمال البحث والإنقاذ، لكن الآن فى مرحلة أخرى، وقال " نحن لا نحتاج إلى الكثير من الناس الذين يبحثون من السطح، ولكن بمساعدة الآلات نعمق البحث، مما يزيد من فعالية عمليات التنقيب ".

وتعد هذه الكارثة هى ثانى حادث انهيار كبير لسد يستخدم فى التعدين فى المنطقة فى غضون حوالى ثلاث سنوات، بعد كارثة مماثلة فى عام 2015 فى منجم قريب تشارك فالى فى ملكيته.