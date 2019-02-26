ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً عدد 23.13 نقطة ليغلق عند مستوى 8456.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.84% رابحاً 29.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3514.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 81.9 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.

وارتفع 13 قطاعا على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%.

وجاء سهم الباحة على رأس القائمة الخضراء بنسبة 9.34%، تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 3.77%، ثم سهم الزامل للصناعة بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم دله الصحية القائمة الحمراء بنسبة 1.77%، تلاه سهم السعودى الفرنسى بنسبة 1.76%، ثم سهم رعاية بنسبة 1.75%، وتصدر سهم الخضرى قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 9.8 مليون ورقة مالية منفذة.