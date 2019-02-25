الرئيسية أخبار عاجلة وزير الخارجية الإيرانى يعلن استقالته عبر إنستجرام الإثنين، 25 فبراير 2019 10:08 م ظريف إضافة تعليق أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقالته على إنستجرام منذ قليل إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. كينيا توقف سفير إيران لتورطه فى تهريب عضوين من قوات فيلق القدس إيران تواصل انتهاكاتها وتجرى تجارب صاروخية فى الخليج لليوم الثانى إيران تستعرض عضلاتها في هرمز وترسل رسائل متناقضة إلى المنطقة والعالم.. تطلق 3 طرازات من الصواريخ وشعبها لا يملك ثمن الطعام.. ورئيس "الأعلى للأمن القومى" يلوح بخيارات لغلق المضيق ويسعى لإحداث شرخ فى جبهة "وارسو" رويترز: إيران تعلن نجاحها فى إطلاق صاروخ من غواصة خلال مناورات بالخليج وزير خارجية ايران ايران اخبار ايران جواد ظريف مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه "متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد" تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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