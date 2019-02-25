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الإثنين، 25 فبراير 2019 10:16 م
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وزير الخارجية الإيرانى يعلن استقالته عبر إنستجرام

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:08 م
وزير الخارجية الإيرانى يعلن استقالته عبر إنستجرام ظريف
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وزير خارجية ايران

ايران

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جواد ظريف




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