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وزير التعليم العالى: حددنا التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:30 ص
وزير التعليم العالى: حددنا التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الوزارة حددت احتياجات الدولة المصرية من التخصصات العلمية المطلوبة من خلال دراسة دقيقة لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى؛ لتحديد معايير اختيار البرامج الدارسية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من خلال الدراسة اتضح أن علوم الحاسب الآلى تدخل فى كل مجالات العالم سواء الطبية أو الهندسية أو الزراعية والصناعية وغيرها، موضحًا أن الجامعات الجديدة بالعاصمة الإدارية تقدم قائمة بالبرامج إلى ترغب فى افتتاحها وتوافق الدولة من خلال وزارة التعليم العالى على التخصصات الأكثر احتياجًا للدولة المصرية.

 

 

 


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