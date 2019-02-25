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مناظرة النيابة لجثتي شابين الشرابية تكشف وجود طعنات متفرقة بالجسد أدت للوفاة

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:08 م
مناظرة النيابة لجثتي شابين الشرابية تكشف وجود طعنات متفرقة بالجسد أدت للوفاة جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، رئيس النيابة في العثور علي جثتي شابين مذبوحين داخل عقار سكني بالشرابية، وجود طعنات متفرقة بالجسد فضلا عن وجود بعثرة بالشقة محل الواقعة.
 
وتبين من التحقيقات أن المجني عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالي عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذي كشف أن المجني عليهما لم يفتعلا أى مشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش في القاهرة.
 
كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثورعلى جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.
 
تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة التحقيقات .
 

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