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محافظ أسوان يوقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لدعم الأطفال المعرضين للخطر

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:16 م
محافظ أسوان يوقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لدعم الأطفال المعرضين للخطر جانب من اللقاء
أسوان ندى سليم
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وقع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وبرونو مايس، ممثل منظمة اليونسيف بمصر، مذكرة تفاهم بين المحافظة والمنظمة لتجديد وتفعيل الإتفاقية التى تم توقيعها من قبل فى مايو 2017، والتى تستهدف بناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل والأمانات الفنية على مستوى المحافظة للقيام بدورها الفعال فى تحديد وإكتشاف وتقديم الدعم اللازم لحالات الأطفال المعرضين للخطر.

و أشاد اللواء أحمد إبراهيم، بالدور الإنسانى لمنظمة اليونسيف  لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال ومناهضة العنف ضدهم على مستوى العالم، مؤكداً على أن المحافظة من جانبها ستقوم بأداء الدور المنوط لها بإتفاقية التفاهم ضمن حرصها على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك من خلال الكوادر البشرية الملائمة لمتابعة وإشراف اللجان الفرعية لحماية الطفولة، بجانب التنسيق بين مديرية الأمن واللجان الفرعية بما يكفل إحالة الأطفال المعرضين للخطر والذين ليس لهم مأوى إلى كيانات مجتمعية صحية ، بالإضافة إلى تحديد مسئولين عن تواصل ورصد منظومة الرعاية الصحية والتعليمية وربطها بلجان حماية الطفولة.

 كما طالب محافظ أسوان بضرورة تأهيل الكوادر الشبابية المشاركة فى لجان حماية الطفل من خلال تدريبهم وتحفيزهم على العمل التطوعى، ليكونوا أكثر إيجابية فى مواجهة حالات العنف ضد الأطفال وخاصة فى المدارس وأيضاً أسلوب وآلية التعامل مع الأطفال بلا مآوى .  

 

 

 

 

 


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