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قيادى سابق بالإخوان: منظمات خارجية فى أوروبا تتلقى تعليمات بتجاهل إرهاب الجماعة

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:30 ص
قيادى سابق بالإخوان: منظمات خارجية فى أوروبا تتلقى تعليمات بتجاهل إرهاب الجماعة الاخوان
كتب أحمد عرفة
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أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن إصرار محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الدفاع عن الإرهابيين والمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام يأتى كتكليف من أولياء أمره فى الخارج الذين يمولونه من أجل أن يخرج ويطالب بوقف الأحكام الصادرة عن الإرهابيين.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإخوان يتلقون دعمًا من منظمات حقوقية دولية منتشرين فى عدد من الدول الأوروبية، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية هدفهم تجميل صورة الإخوان والدفاع عن عناصرهم.

ولفت إبراهيم ربيع، إلى أن هذه المنظمات تخرج لتدافع عن إرهاب الإخوان، وتمارس الدور التحريضى على مصر بتكليف من قيادات الجماعة، ويتجاهلون الأعمال الإرهابية التى تمارسها الجماعة وأعضائها ضد الدولة المصرية.


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