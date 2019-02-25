فيديو وصور.. صب الخرسانة الخاصة بأطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب خالد إبراهيم

يشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج فى أفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونشر هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، مجموعة من الصور وفيديو أثناء تواجده بموقع العمل، وعلق على الصورة قائلا "منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ..نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. مصر الحديثة .. تحيا مصر".



هانى يونس من موقع البرج



هانى يونس

كذلك نشر يونس فيديو قصير يُظهر حركة العمل بالموقع، وأيضا حجم التطورات التى تم إنجازها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن هذا حدث تاريخى، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة .