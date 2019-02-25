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غلق 900 مزرعة دواجن بدمياط نتيجة موجة البرد

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:00 ص
غلق 900 مزرعة دواجن بدمياط نتيجة موجة البرد مزرعة دواجن - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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ارتفعت أسعار الدواجن بأسواق محافظة دمياط خلال الشهرين الماضيين بسبب قيام أصحاب مزارع الدواجن بغلق 900 مزرعة تفاديا للخسائر التى تكبدها المنتجون نتيجة نفوق الدواجن بسبب موجات البرد، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج لتنعدم الربحية لدى المربين، وفى الوقت الذى وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 36 جنيها بالسوق، إلا أن السعر فى المزارع سجل 32 جنيها للكيلو.

من جانبه قال المهندس سالم البقرى مدير عام إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بدمياط، أن محافظة دمياط، يوجد بها 925 مزرعة دواجن وقام الغالبية العظمى من أصحاب تلك المزارع بغلقها ولم يتبقى سوى 29 مزرعة فقط تعمل، ولجأت أغلب المحلات لجلب الدواجن من محافظات الشرقية والدقهلية .

وأكد البقرى لـ "اليوم السابع" أن الدمايطة ناصحين قاموا بغلق المزارع منذ بداية ديسمبر الماضى بسبب موجات البرد الشديدة، ولن تعود المزارع للعمل إلا فى مطلع مارس مع تحسن حالة الجو.

وأكد البقرى أن سعر الكتكوت يتراوح من7 جنيهات إلى 7 جنيهات ونصف، وتباع الدواجن من المزرعة بسعر 32 جنيها وتصل للمستهلك بـ 36 جنيه .

ولكنها تعانى عدة مشكلات تعوقها فى زيادة قدرتها الانتاجية فضلا عن توقف العمل فى عددا من المزارع بحوالى 645 عنبر من إجمالى 1809 عنبر فى إجمالى عدد مزارع الدواجن الموجودة فى المحافظة والتى يبلغ عددها 906 مزرعة.

وأكد سالم إن مزارع الدواجن بالمحافظة تنتج 12.82301 مليون دجاجة سنويا، وتنتج تلك المزارع 119.929100 بيضة مائدة إضافة إلى 56.313960 بيضة "أمهات ".

وأوضح سالم أن تلك المزارع تنتج كافة الإنتاج الداجنى من دجاج وبط وسمان من خلال التسمين الأجنبى والتسمين البلدى المحسن والتحضين البلدى.


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