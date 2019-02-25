ضبط مُدرستين تقدمتا بأوراق مزورة للتعيين في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدتين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخر بتزوير شهادات جامعية والتقدم بها ضمن مسوغات تثبيتهما للعمل بإحدى المدارس الحكومية.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم تزوير وتزييف المستندات، والمحررات الرسمية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صابرين.أ"مدرسة، و"ياسمين.ع" أخصائية إجتماعية بإدارة البلينا التعليمية، مقيمتان بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بتزوير شهادتين تفيدا (على خلاف الحقيقة) حصولهما على ليسانس الآداب من إحدى الجامعات بنظام التعليم المفتوح، والتقدم بهما ضمن أوراق تثبيتهما بالعمل بإحدى الجهات الحكومية، والحصول على المزايا المالية إعتباراً من تاريخ التثبيت حتى تاريخه، وتأكد ذلك من خلال الإستعلام من الجهات المعنية، والتى أفادت بعدم صحة الشهادتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين والشهادتين المزورتين، وبمواجهتهما إعترفتا بحصولهما على تلك الشهادات من "طارق.أ " موظف بالإدارة التعليمية بالبلينا، مقابل سبعة آلاف جنيه لكل شهادة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.