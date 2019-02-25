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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالغربية

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:37 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات محلات الهواتف المحمولة عن طريق كسر أقفال الأبواب.

وكانت تحريات مباحث مركز بسيون قد توصلت لقيام "عبد الرحمن . م . ن"، "مصطفى . م . ن"، "معاذ . م . ن" وجميعهم مقيمون ببندر بسيون بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات محلات الهواتف المحمولة عن طريق كسر أقفال الأبواب.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبيها، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز بسيون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم السرقة عبارة عن 4 مفاتيح كبيرة الحجم، منشار حديدى، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 3 جرائم سرقة محلات هواتف محمولة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمحل إقامتهم قبل التصرف فيها بالبيع، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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