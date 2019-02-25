صور.. محافظ بنى سويف يناقش تنفيذ تطوير منطقة الكورنيش

بنى سويف :هانى فتحى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، البدء فى تنفيذ تصور حضارى لمنطقة الكورنيش تشمل تخطيط المنطقة وإعادة الوجه الجمالى لها خاصة الممشى وبشكل يسمح للمواطن بالاستمتاع بالمنظر الطبيعى لمجرى نهر النيل وتكوين صورة منظمة وجمالية وشكل رائع يليق بالمواطنين ويمثل عنصر جذب سياحى واستثمارى.

جاء ذلك خلال جولته والتى امتدت من منتصف الليل وحتى الثالثة صباحا، لمتابعة الحالة العامة بالمنطقة الحيوية والتى ترتبط أيضا بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية، حيث رافقه كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، والعميد حسام الشايب مدير إدارة المرور، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والعميد عادل نصر رئيس وحدة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وعلى يوسف نائب رئيس المدنية.

تفقد المحافظ الوضع الحالى للكورنيش وتنفيذ توجيهاته السابقة فيما يتعلق برفع الإشغالات الناتجة عن توسعات بعض الأكشاك على الكورنيش بوضع كراسى وطاولات واستاندات حديد بالمخالفة للقانون وشروط التراخيص الممنوحة لهذه الأكشاك، موجها باستمرار حملات رفع الإشغالات لمنع تكرارها لأهمية الكورنيش للمواطن السويفى وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ بمراجعة المراسى والمراكب الموجودة بالنيل من النواحى القانونية والإجرائية والتراخيص، لمنع المراسى العشوائية، مشددا على أنه لن يسمح بأية مراسى مخالفة تسبب العشوائية على ضفة النيل، وذلك من خلال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة، موجها بإزالة تعديات وإشغالات قد لاحظها أثناء جولته لبعض الكافيهات والمحال بشارع سليمان متولى على الرصيف المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى.























