صور ..طائرة ترامب تقلع من واشنطن باتجاه فيتنام استعدادًا للقاء كيم

هانوي )أ ش أ (

أقعلت طائرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأثنين من واشنطن باتجاه فيتنام للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون .

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان" ستصل مطار "نوي باي" الدولي في هانوي خلال ليل غد الثلاثاء، استعدادًا لقمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يومي الأربعاء والخميس.

وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي لا هواي ترونج - خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي الدولي - "رغم أن زيارة ترامب لفيتنام ليست رسمية، فإنه سيلتقي قادة فيتنام لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الهامة".

وأوضح ترونج أنه من المخطط أن يلتقي ترامب نظيره الفيتنامي نجواين فو ترونج ورئيس الوزراء نجواين شوان فوك، الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم في زيارة إلى لاوس وكمبوديا حتى غدا الثلاثاء.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستقل طائرته

وأكد ترونج على الاستعداد الكامل لفيتنام لاستضافة قمة ترامب وكيم ذات الأهمية البالغة وتجذب اهتمامًا كبيرًا من الناس والمجتمع الدولي، معتبرًا أن اختيار هانوي للاستضافة كان بسبب موقفها المتحسن على الساحة الدولية وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.\



دونالد ترامب

وأشار ترونج إلى أن فيتنام تسعى للترويج لسياساتها الخارجية الداعية للسلام وكونها عضوًا نشاطًا ومسؤولاً في المجتمع الدولي، مضيفًا أن هانوي تأمل أيضًا أن تساهم في عملية محادثات السلام.



ترامب

وأضاف الوزير الفيتنامي أن هانوي تسعى أيضًا إلى تعزيز دور اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العالم، وتقديم إنجازاته بعد أكثر من 30 عامًا من الإصلاحات ومع احتفال هانوي بالسنوية العشرين لإطلاق منظمة "يونسكو" على العاصمة الفيتنامية "مدينة السلام".