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سول: أمريكا وكورية الشمالية قد تتفقان على الإعلان عن نهاية الحرب الكورية

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:12 ص
سول: أمريكا وكورية الشمالية قد تتفقان على الإعلان عن نهاية الحرب الكورية زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم ايوى كيوم اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتفقان على كيفية الإعلان عن نهاية الحرب الكورية فى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والمقرر عقدها فى العاصمة الفيتنامية هانوى.

وقال كيم خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية "إننى أعتقد أن الإمكانية مفتوحة، لا توجد طريقة لمعرفة نوع الإعلان الذى قد يكون، لكننى أعتقد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتوصلان إلى اتفاق حول الإعلان عن نهاية الحرب بأى درجة".

وأوضح أن الكوريتين ربما تكونان قد أعلنتا بالفعل عن نهاية الحرب عندما وقعت جيوشهما على اتفاقية للتخلى عن جميع الأعمال العدائية بعد وقت قصير من زيارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن إلى بيونج يانج فى قمته الثالثة والأخيرة مع الزعيم الكورى الشمالى فى سبتمبر الماضى.

وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك طرق عديدة (للإعلان عن نهاية الحرب)، معلنا عن ترحيب حكومته بأى شكل من أشكال الإعلان بانتهاء الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أن "الأهم من ذلك هو ضمان نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية على نحو سلس من خلال الإعلان عن نهاية الحرب وتسريع وتيرة عملية نزع السلاح النووي"، مضيفا أن استبدال الهدنة الكورية بمعاهدة سلام سيستغرق بعض الوقت ويجب أن يكون جهدا متعدد الأطراف يشمل الكوريتين والصين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اجتماعهما الثانى هذا الأسبوع فى هانوي، وكان ترامب وكيم قد التقيا للمرة الأولى فى سنغافورة فى يونيو الماضي.

 


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