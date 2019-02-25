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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى و134 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:56 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى و134 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية اقراص مخدره-ارشيفية
الإسماعيلية – فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة عيار 9 مم" و134 قرصا مخدرا بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 
كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "طارق.م.ح" 47 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" و134 قرصا مخدرا  ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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