خادم الحرمين الشريفين يبحث التعاون مع قبرص والتشيك وبلجيكا بشرم الشيخ

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، اليوم /الاثنين/ على هامش القمة العربية الأوروبية المنعقدة فى شرم الشيخ، مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الملك سلمان رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وعددًا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال القمة.

وكذلك بحث خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.