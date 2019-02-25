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حالة الطقس اليوم الإثنين 25/2/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 25/2/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، و يكون الطقس أدفأ من المُعتاد في العديد من المناطق، كما و يكون مُغبراً أحياناً و على فترات لا سيما في المناطق الصحراوية، و تظهر مع ساعات المساء بعض السُحب المُتوسطة و العالية، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، و مُثيرة للغبار في عِدة مناطق و خاصة الصحراوية، كما و قد تُصحب بهبات قوية أحياناً.

وفي خليج العقبة،  الرياح: جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة بالمقارنة بالليالي السابقة، و يكون الطقس بارداً نسبياً و مُغبراً بوجهٍ عام،  و تظهر بعض السُحب المُتوسطة و العالية، مع إحتمال هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله خاصة في شرق المملكة، والرياح تبقى جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في عِدّة مناطق و خاصة الصحراوية منها.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

 

 

 


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