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جمارك أرقين تضبط 165 مطواة "قرن غزال" مع مسافر سودانى

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:12 م
جمارك أرقين تضبط 165 مطواة "قرن غزال" مع مسافر سودانى المضبوطات
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، اليوم، الاثنين، من ضبط 165 مطواة "قرن غزال" أخفاها راكب سودانى قادم من الخرطوم فى أمتعته الشخصية، بالإضافة إلى ضبط 170 علبة من الأدوية المحظر تداولها.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم، اشتبه ممدوح محمود فى الراكبين السودانيين "هشام.ع.ا"، و"حافظ.ع.م"، واللذان ظهرت عليهما علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة بهما.

وبالعرض على حمدى محمد مكى،  مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من: محمود عابد ومحمود رفعت وبهاء صلاح، مأموى الجمرك، بالاشتراك مع رئيس قسم الأمن الجمركى ياسر السيد عبد الله، ومحمود مختار، لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود 80 علبة "أبيزولون ديبو أمبول" و 90 علبة كريم "ماربالين"، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتهما الشخصية، وقرر مجدى السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 

 


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