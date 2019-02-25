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المصرى رامى مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:51 ص
المصرى رامى مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody رامي مالك
كتب على الكشوطى
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فاز المصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody

 

 

حضر الحفل النجمة إيمي آدامز التي حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة علي شفتيه أمام عدسات المصورين، وهي القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة علي السجادة ولفت الأنتظار حضور النجوم  العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان .

 


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