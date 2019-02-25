السيسى يجدد موقف مصر الداعى إلى النأى بلبنان عن النزاعات الإقليمية

شرم الشيخ- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.​

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس جدد التهنئة لرئيس وزراء لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ومبدياً التقدير لحرص "الحريري" على المشاركة في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، لا سيما وأنها تعد أول زيارة خارجية رسمية له بعد تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة.

وجدد الرئيس السيسى ، في هذا الصدد موقف مصر الداعى إلى النأى بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصاً على لبنان فى المقام الأول وحفاظاً على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعى للدول العربية وزعزعة أمنها.

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء اللبنانى اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصرى في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح التنموي، ومعتبراً إيهاً نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة ، مشيرا الى أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع فى سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالمنطقة.