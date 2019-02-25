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السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة سيارة بالإكراه فى البدرشين

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:50 ص
السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة سيارة بالإكراه فى البدرشين محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمود.ح" بالسجن 5 سنوات، وبراءة "  مصطفي .ع "، فى اتهامهما بسرقة سيارة بالبدرشين.
  
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمدالجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "مصطفي .ع" و"محمود .ح" وآخر مجهول، بسرقة السيارة والمبلغ المالى المملوكين للمجنى عليه "اسامه . ح" بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن أشهر الأول سلاح نارى وهدده باستعماله وتعدى عليه بالضرب وقيد حركته باستعمال الحبال، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وإكراه المجنى عليه على التوقيع على "إيصالات أمانة ".
 
 
 

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